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29 сентября 2019, воскресенье, 15:47 46
Внешняя политика 2019-09-29T15:48:53+03:00
Українські Новини
Польша хочет построить новые кладбища в Украине

Польша хочет построить новые кладбища в Украине

Флаг Польши. Фото: mediabakery.com
Флаг Польши. Фото: mediabakery.com

Директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил, что Польша надеется получить согласие от Украины на строительство кладбищ, где можно будет похоронить найденные останки поляков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Отметим, что 27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на проведение поисково-эксгумационных работ. Запрет относительно эксгумационных работ и установки памятников польским жертвам на своей территории Украина ввела 2017 года.

Швагжик также заявил, что в соответствующие учреждения в Украине представлены документы, чтобы получить разрешение на проведение поисковых работ.

Он добавил, пока польская сторона ходатайствует о разрешении на открытие работ в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, павшие или убиты в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годов на Волыни.

По словам Швагжика, объем поисковых работ - огромный, речь о "сотнях, а возможно, тысячах мест", и этой задачей должно заниматься новое учреждение, которое должно иметь название: "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине".

Он надеется, что Польша получит от Украины также согласие на строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.


Как сообщали Українські Новини, Украина предоставляет Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ.

Тем времнем Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.

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