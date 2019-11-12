Стала відома дата приїзду місії МВФ в Україну

Як повідомляли Українські Новини, місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році.

Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.

Коли куплять квитки - повідомлять: Гончарук не знає, коли приїде місія МВФ.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.