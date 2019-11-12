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12 листопада 2019, вівторок, 14:00 30
Політика 2019-11-12T16:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив полтавським губернатором Синєгубова

Зеленський призначив полтавським губернатором Синєгубова

Губернатор, Володимир Зеленський, призначення губернатора, Олег Синєгубов
Олег Синегубов. Фото: UA Rating
Олег Синегубов. Фото: UA Rating

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №843, передають Українські Новини.

Указ підписаний 11 листопада.

Іншим указом Зеленський звільнив Олега Пругло від виконання обов'язків голови Полтавської обладміністрації.

36-річний Синєгубов - доктор юридичних наук, з листопада 2015 року - декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Красова, який балотувався по округу №180 у Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля.

Також Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого.

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