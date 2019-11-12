Зеленський призначив полтавським губернатором Синєгубова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі №843, передають Українські Новини. Указ підписаний 11 листопада. Іншим указом Зеленський звільнив Олега Пругло від виконання обов'язків голови Полтавської обладміністрації. 36-річний Синєгубов - доктор юридичних наук, з листопада 2015 року - декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від "Слуги народу" Олексія Красова, який балотувався по округу №180 у Харківській області. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля. Також Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого.