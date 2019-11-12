підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 12:09 25
Верховна Рада і партії 2019-11-12T20:31:27+02:00
Українські Новини
Між двома вогнями: Одразу два мітинги з питань продажу землі проходять біля стін Ради

Між двома вогнями: Одразу два мітинги з питань продажу землі проходять біля стін Ради

Верховная Рада, Мораторій на продаж землі, Продаж землі, Мітинг, акції протесту
Мітинг біля Ради
Мітинг біля Ради

Після масових протестів проти відкриття ринку землі 30 жовтня, під будівлею Верхновной Ради сьогодні, 12 листопада, знову зібралося близько 1000 активістів. Близько 500 активістів протестують біля будівлі Верховної Ради проти запуску ринку землі і близько 500 - за запуск ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин із місця подій.

Близько 11:30 на площі Конституції було встановлено 2 сцени, на одній із яких протестувальники скандують гасла проти запуску ринку землі, а на іншій - за.

Учасників розділено правоохоронцями.

Противники зняття мораторію тримають прапори партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національного корпусу" і "Всеукраїнської аграрної ради", на мітингу на підтримку запуску ринку відсутні розпізнавальні знаки партій або організацій.

Рух на вул. Грушевського не перекрито, проте уздовж проїжджої частини стоять трактори з плакатами проти ринку землі та автомобілі поліції.

Правопорушень не помічено.

Як повідомляли Українські Новини, Рада перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі у 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

Також партії Батьківщина, ОПЗЖ, "ЄС" і "За майбутнє" виступили проти продажу землі.

Більше новин про: Верховная Рада Мораторій на продаж землі Продаж землі Мітинг акції протесту

Архів
Новини
Загрози В'ятровичу від Бужанського виявилися розіграшем пранкера "Джокера" 21:46
У платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій 21:03
Двоє українських військових підірвалися на Донбасі 20:33
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників 19:52
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok