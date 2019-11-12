Між двома вогнями: Одразу два мітинги з питань продажу землі проходять біля стін Ради

Після масових протестів проти відкриття ринку землі 30 жовтня, під будівлею Верхновной Ради сьогодні, 12 листопада, знову зібралося близько 1000 активістів. Близько 500 активістів протестують біля будівлі Верховної Ради проти запуску ринку землі і близько 500 - за запуск ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин із місця подій.

Близько 11:30 на площі Конституції було встановлено 2 сцени, на одній із яких протестувальники скандують гасла проти запуску ринку землі, а на іншій - за.

Учасників розділено правоохоронцями.

Противники зняття мораторію тримають прапори партій "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національного корпусу" і "Всеукраїнської аграрної ради", на мітингу на підтримку запуску ринку відсутні розпізнавальні знаки партій або організацій.

Рух на вул. Грушевського не перекрито, проте уздовж проїжджої частини стоять трактори з плакатами проти ринку землі та автомобілі поліції.

Правопорушень не помічено.

Як повідомляли Українські Новини, Рада перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі у 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

Також партії Батьківщина, ОПЗЖ, "ЄС" і "За майбутнє" виступили проти продажу землі.