Возле Верховной Рады тысяча человека протестовала против открытия рынка земли

Около 1 тыс. активистов протестуют против открытия рынка земли возле здания Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 10:00 активисты расположились на площади Конституции, участники акции продолжают приходить.

Движение улиц не перекрыто, а на самой площади установлена сцена.

Протестующие держат плакаты с требованиями "Нет продаже земли олигархам", "Президент, не допустите продажи земли олигархам", "Нет спекуляциям на земле", "2178-10 уничтожит рынок земли" и другие.

В митинге участвуют партия "Всеукраинское объединение "Свобода", организация "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрная партия.

Обстановка спокойная.

Правонарушений замечено не было.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли. Также Президент Зеленский хочет уменьшить допустимое количество земли на человека.



Тем временем более 80% украинцев против продажи земель иностранцам.