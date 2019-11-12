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12 листопада 2019, вівторок, 11:16 9
Суспільство 2019-11-12T13:15:02+02:00
Українські Новини
Холоди прийшли, а топлять не скрізь: де в Україні є проблеми з опаленням

Холоди прийшли, а топлять не скрізь: де в Україні є проблеми з опаленням

Опалювальний сезон, опалення, Мінрегіон, Проблеми з опаленням
Гарячий чай. Фото: pexels
Гарячий чай. Фото: pexels

У той час як у Львові через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули, стало відомо, що станом на 8:30 12 листопада в Україні до систем опалення підключено 98,3% соціальних об'єктів і 95,7% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська і Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів і житлового фонду.

Також Чернігівська область завершила підключення до опалення житлових будинків, 99,9% житлових будинків опалюється в Запорізькій, Луганській і Полтавській областях.

Повністю підключено до опалення соціальні об'єкти в Сумській, Хмельницькій та Миколаївській областях, 99,9% таких будинків підключено до опалення в Чернігівській та Київській областях.

У Києві до опалення підключено 98,0% житлового фонду, підключення соціальних об'єктів повністю завершено.

Як повідомляли Українські Новини, Асоціація міст України закликає Кабінет Міністрів скасувати постанову, якою уряд встановив граничне значення тарифу на теплопостачання на рівні 1 400 гривень/Гкал на опалювальний сезон 2019-2020 роки у разі обладнання житлового приміщення лічильником тепла, для міст обласного значення та Києва. Також українці зможуть вимагати перерахунок коштів за гарячу воду через проблеми з опаленням.

Нагадаємо, 11 листопада в Мінрегіоні розповіли, в яких регіонах опалювальний сезон розпочався ще не повністю.

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