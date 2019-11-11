В Минрегионе рассказали, в каких регионах отопительный сезон начался еще не полностью

По состоянию на 08:30 11 ноября в Украине к системам отопления подключено 97,8% социальных объектов и 94,2% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская, Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Черниговская область завершила подключение к отоплению жилых домов.

Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Херсонской области (40,9%).

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Житомирской, Сумской, Хмельницкой и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 97,5% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 ноября, 5 областей полностью завершили подключение жилых домов и соцфонда к отоплению.

Ранее в Херсоне из-за проблем с отоплением пришлось сократить уроки.

Также Минрегион рассказал, куда обращатся, если в доме холодные батареи.