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12 листопада 2019, вівторок, 11:27 19
Силові структури 2019-11-12T13:15:02+02:00
Українські Новини
НАБУ відпустило голову правління "Райфайзен банк Аваль" Писарука

НАБУ відпустило голову правління "Райфайзен банк Аваль" Писарука

НАБУ, Запобіжний захід, Олександр Писарук, Райфайзен банк Аваль
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відпустило голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Затримали і відпустили вже", - сказав він.

За його словами, йому повідомили про підозру. Також співрозмовник зазначив, що Писаруку буде обрано запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП) затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Зазначалося, що колишні і діючі посадові особи Національного банку, VAB Банку і приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами VAB Банку, підозрюються в розкраданні кредитних коштів, які в 2014 році НБУ надав VAB Банку.

В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

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