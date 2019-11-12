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  • Все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну
12 листопада 2019, вівторок, 10:55 19
Економіка 2019-11-12T13:15:03+02:00
Українські Новини
Все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну

Все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну

НБУ, Нацбанк, розкрадання коштів, Яків Смолій
Національний банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua
Національний банк. НБУ. Фото: bank.gov.ua

Все керівництво Національного банку знаходиться на робочих місцях, а голова регулятора Яків Смолій перервав закордонне відрядження і повертається до України.

Про це повідомили в НБУ, передають Українські Новини.

"Вся команда керівництва НБУ на своїх робочих місцях. Жодних обшуків і затримань не було. Голова НБУ перервав закордонне відрядження і терміново повертається до України, аби бути разом зі своєю командою", - йдеться в ньому.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціальною антикорупційно. прокуратурою (САП) затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. Зазначалося, що колишні і діючі посадові особи Національного банку, VAB Банку і приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами VAB Банку, підозрюються в розкраданні кредитних коштів, які в 2014 році НБУ надав VAB Банку.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

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