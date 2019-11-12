Все керівництво НБУ - на робочих місцях, а Смолій перервав закордонне відрядження і повертається в Україну

Все керівництво Національного банку знаходиться на робочих місцях, а голова регулятора Яків Смолій перервав закордонне відрядження і повертається до України.

Про це повідомили в НБУ, передають Українські Новини.



"Вся команда керівництва НБУ на своїх робочих місцях. Жодних обшуків і затримань не було. Голова НБУ перервав закордонне відрядження і терміново повертається до України, аби бути разом зі своєю командою", - йдеться в ньому.



Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціальною антикорупційно. прокуратурою (САП) затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. Зазначалося, що колишні і діючі посадові особи Національного банку, VAB Банку і приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами VAB Банку, підозрюються в розкраданні кредитних коштів, які в 2014 році НБУ надав VAB Банку.



Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.



Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.