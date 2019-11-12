підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 10:41 8
Технології 2019-11-12T12:00:03+02:00
Українські Новини
Компанія Google таємно збирає персональні медичні дані мільйонів пацієнтів

Компанія Google таємно збирає персональні медичні дані мільйонів пацієнтів

США, Медицина, Google, персональні дані, шпигунство
Google. Фото: pexels
Google. Фото: pexels

Найбільша пошукова система в світі Google, яка ще вчора відзначила дудлом ювілей падіння Берлінської стіни, разом з системою охорони здоров'я США Ascension розробила "Проект Соловей" по збору інформації про стан здоров'я мільйонів американців в 21 штаті.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Співпрацю Google і Ascension почалася ще рік тому. В рамках спільного проекту Google збирає дані лабораторних досліджень, повні історії хвороб з іменами пацієнтів і датами їх народження, а також діагнози, записи про госпіталізацію та іншу інформацію.

Як зазначає видання, ні пацієнтів, ні лікарів не попереджали про збір персональних даних. При цьому доступ до зібраними відомостями мають як мінімум 150 співробітників Google.

Деякі співробітники Ascension піднімали питання про законність збору особистих даних. Проте юристи запевняють, що це допустимо - про це говорить закон 1996 року про обмін інформацією та підзвітності медичного страхування. Він дозволяє обмінюватися даними з діловими партнерами без згоди пацієнтів, якщо це необхідно для ведення медичної роботи.

Повідомляється, що Google використовує отриману інформацію для розробки нового програмного забезпечення на основі передового штучного інтелекту і машинного навчання.

Як резюмує WSJ, "Проект Соловей" - це наймасштабніша серед усіх спроб гігантів Кремнієвої долини отримати доступ до персональних медичних даних. Amazon і Microsoft також активно займаються розробками в сфері охорони здоров'я, але їм не вдалося домогтися таких результатів.

Як повідомляли Українські Новини, Google змінив спосіб пошуку. Нагадаємо, що 27 вересня Google відсвяткував 21 рік.

Більше новин про: США Медицина Google персональні дані шпигунство

Архів
Новини
Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі 13:17
НАБУ просить суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень 13:08
Претензії ФДМ до власників "Укртелекому" не обгрунтовані, - ЗМІ 13:05
У Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати 12:52
Україна розраховує на компенсацію у разі зняття з Росії санкції, - Кулеба 12:49
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі 20:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok