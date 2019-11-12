Компанія Google таємно збирає персональні медичні дані мільйонів пацієнтів

Найбільша пошукова система в світі Google, яка ще вчора відзначила дудлом ювілей падіння Берлінської стіни,

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Співпрацю Google і Ascension почалася ще рік тому. В рамках спільного проекту Google збирає дані лабораторних досліджень, повні історії хвороб з іменами пацієнтів і датами їх народження, а також діагнози, записи про госпіталізацію та іншу інформацію.

Як зазначає видання, ні пацієнтів, ні лікарів не попереджали про збір персональних даних. При цьому доступ до зібраними відомостями мають як мінімум 150 співробітників Google.

Деякі співробітники Ascension піднімали питання про законність збору особистих даних. Проте юристи запевняють, що це допустимо - про це говорить закон 1996 року про обмін інформацією та підзвітності медичного страхування. Він дозволяє обмінюватися даними з діловими партнерами без згоди пацієнтів, якщо це необхідно для ведення медичної роботи.

Повідомляється, що Google використовує отриману інформацію для розробки нового програмного забезпечення на основі передового штучного інтелекту і машинного навчання.

Як резюмує WSJ, "Проект Соловей" - це наймасштабніша серед усіх спроб гігантів Кремнієвої долини отримати доступ до персональних медичних даних. Amazon і Microsoft також активно займаються розробками в сфері охорони здоров'я, але їм не вдалося домогтися таких результатів.

Як повідомляли Українські Новини, Google змінив спосіб пошуку. Нагадаємо, що 27 вересня Google відсвяткував 21 рік.