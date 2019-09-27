Google исполняется 21 год: чем в компании занимаются козы и тиранозавр

27 сентября компания Google, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином празднует свой 21-й день рождения. Українські новини подобрали 10 интересных фактов о поисковой системе №1 в мире.\r\n\r\nДо сих пор неясно, почему компания с 2006 года начала праздновать свой день рождения именно в этот день. Ранее его отмечали 4 сентября, в день регистрации компании. С чем связан перенос даты на 27 сентября неизвестно. О том когда надо праздновать это событие не знают даже сотрудники компании.\r\nНазвание компании происходит от термина «googol», обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Это должно было символизировать стремление упорядочить огромный обьем информации в Интернете. Из-за ошибки в написании, которую сделал первый инвестор Энди Бехтольшейм, теперь все знают компанию Пейджа и Брина как "Google".\r\nИз-за ошибки в Google Maps в 2010 году войска Никарагуа случайно вторглись в Коста-Рику.\r\nЗа 20 лет Google трансформировался с частной интернет-компании до транснациональной корпорации и сейчас управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных ежедневно.\r\nПосле смерти сотрудника компании его семья получает половину от его зарплаты еще на протяжении 10 лет. Также Google выплачивает стипендии детям сотрудников.\r\nВ городке Google можно увидеть тиранозавра Рекса, который как бы напоминает сотрудникам, что компания не должна умереть.\r\nВ 1997 Пейдж и Брин хотели продать разработанную иими поисковую систему Yahoo за 1 млн долларов, однако им отказали. В Yahoo одумались в 2002 и предложили за Google 3млрд долларов, но остались ни с чем.\r\nДля того, чтобы убрать траву на территории компании Google нанимает коз, которых привозят раз в неделю. Так сотрудникам не мешает шум газонокосилок и не загрязняется воздух.\r\nВ офисах Google сотрудники могут бесплатно есть, пользоваться стиральной машиной, посудомойкой, душем, телевизором и шкафчиками. А на работу и с работы, независимо от расстояния, их бесплатно ввезут на такси.\r\nGoogle владеет доменами типичных опечаток, которые делают пользователи при вводе: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com и т. д. Google также принадлежит 466453.com — эти цифры на телефонной клавиатуре соответствуют клавишам с буквами g o o g l e.\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, Google Maps предложит пользователям новые маршруты, а также в сервисе помогают вилечить от алкоголизма и наркомании. \r\nРанее сбой системы Google затронул Украину.