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27 сентября 2019, пятница, 06:00 571
Lifestyle 2019-09-27T06:00:03+03:00
Українські Новини
Google исполняется 21 год: чем в компании занимаются козы и тиранозавр

Google исполняется 21 год: чем в компании занимаются козы и тиранозавр

Google. Фото: image.zn.uа
Google. Фото: image.zn.uа

27 сентября компания Google, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином празднует свой 21-й день рождения. Українські новини подобрали 10 интересных фактов о поисковой системе №1 в мире.

  1. До сих пор неясно, почему компания с 2006 года начала праздновать свой день рождения именно в этот день. Ранее его отмечали 4 сентября, в день регистрации компании. С чем связан перенос даты на 27 сентября неизвестно. О том когда надо праздновать это событие не знают даже сотрудники компании.
  2. Название компании происходит от термина «googol», обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Это должно было символизировать стремление упорядочить огромный обьем информации в Интернете. Из-за ошибки в написании, которую сделал первый инвестор Энди Бехтольшейм, теперь все знают компанию Пейджа и Брина как "Google".
  3. Из-за ошибки в Google Maps в 2010 году войска Никарагуа случайно вторглись в Коста-Рику.
  4. За 20 лет Google трансформировался с частной интернет-компании до транснациональной корпорации и сейчас управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт пользовательских данных ежедневно.
  5. После смерти сотрудника компании его семья получает половину от его зарплаты еще на протяжении 10 лет. Также Google выплачивает стипендии детям сотрудников.
  6. В городке Google можно увидеть тиранозавра Рекса, который как бы напоминает сотрудникам, что компания не должна умереть.
  7. В 1997 Пейдж и Брин хотели продать разработанную иими поисковую систему Yahoo за 1 млн долларов, однако им отказали. В Yahoo одумались в 2002 и предложили за Google 3млрд долларов, но остались ни с чем.
  8. Для того, чтобы убрать траву на территории компании Google нанимает коз, которых привозят раз в неделю. Так сотрудникам не мешает шум газонокосилок и не загрязняется воздух.
  9. В офисах Google сотрудники могут бесплатно есть, пользоваться стиральной машиной, посудомойкой, душем, телевизором и шкафчиками. А на работу и с работы, независимо от расстояния, их бесплатно ввезут на такси.
  10. Google владеет доменами типичных опечаток, которые делают пользователи при вводе: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com и т. д. Google также принадлежит 466453.com — эти цифры на телефонной клавиатуре соответствуют клавишам с буквами g o o g l e.

Как сообщали Українські новини, Google Maps предложит пользователям новые маршруты, а также в сервисе помогают вилечить от алкоголизма и наркомании. 

Ранее сбой системы Google затронул Украину.

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