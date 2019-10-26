Google будет искать по-новому: что изменится

Google, который отметил 21-летие, вносит большие изменения в способ представления результатов поиска. Большинство людей не заметят, но, по словам руководителей Google, новая технология представляет собой скачок в способности компании понять, что люди спрашивают, когда они ищут.

Поисковая система Google использует обработку естественного языка для анализа запросов. Например, для записи "купить лекарство в аптеке" Google будет использовать слова "медицина" и "аптека" и искать страницы, связанные с этими двумя ключевыми словами, пишет BuzzFeed News.

Начиная с сегодняшнего дня, компания внедряет новый метод обработки языка, основанный на машинном обучении, который называется BERT. Он просматривает последовательность слов в поиске, а не только сами слова, чтобы получить больше информации о намерениях, стоящих за ними.

В другом случае, когда кто-то ищет "Какой штат находится к югу от Небраски?", BERT отображает страницу Википедии для Южной Небраски, в отличие от идеального результата, который будет страницей Википедии для Канзаса.

Люди, которые используют Google, не будут знать, основаны ли их результаты на BERT, и не смогут вернуться к результатам, которые могли бы показываться без данной методики. В дальнейшем он будет применяться ко всем поискам в США. В Google уверен, что в целом BERT улучшит результаты для более сложных запросов.

Как сообщали Українські Новини, ранее корпорация Google заявляла о намерениях закрыть социальную сеть Google+ из-за низкой популярности и слабой защиты конфиденциальности данных.

Кроме того, сервис Google Maps предложит пользователям новые маршруты, а также поможет вилечить от алкоголизма и наркомании.