На Донеччині почастішали обстріли: поранений український військовий

Російські окупанти 16 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) 11 листопада, внаслідок чого одного військового було поранено.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.



"11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... В результаті обстрілів поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в ньому.



Зокрема, було обстріляно позиції Збройних Сил у районі Богданівки, проте, за межами ділянки розведення сил і засобів.



Також обстріли відбувалися неподалік Гнутового, Верхньоторецького, Красногорівки, Старогнатівки, Луганського, Оріхового, Південного і

Новолуганського.



Як повідомляли Українські Новини, 10 листопада бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС, внаслідок чого 4 військових були поранені.



Крім того, 1 листопада розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.



Тим часом 11 листопада завершилося розведення військ в Петровському.