На Донеччині почастішали обстріли: поранений український військовий

Російські окупанти 16 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) 11 листопада, внаслідок чого одного військового було поранено.Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини."11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... В результаті обстрілів поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в ньому.Зокрема, було обстріляно позиції Збройних Сил у районі Богданівки, проте, за межами ділянки розведення сил і засобів.Також обстріли відбувалися неподалік Гнутового, Верхньоторецького, Красногорівки, Старогнатівки, Луганського, Оріхового, Південного іНоволуганського. Як повідомляли Українські Новини, 10 листопада бойовики 11 раз обстріляли позиції сил ООС, внаслідок чого 4 військових були поранені. Крім того, 1 листопада розведення військ в Золотому Луганської області завершилося.Тим часом 11 листопада завершилося розведення військ в Петровському.