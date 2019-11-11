підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 22:18 5
Lifestyle 2019-11-11T22:53:04+02:00
Українські Новини
Ляшко засвітився на концерті російської співачки Успенської

Ляшко засвітився на концерті російської співачки Успенської

Олег Ляшко, Концерт, Київ, Володимир Путін, Успенська

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко відвідав з дружиною концерт зірки російського шансону Любові Успенської.

Про це Українским Новинам повідомила піар-менеджерка артистки Віта Зосымчук.

Концерт пройшов 10 листопада в Палаці Спорту. Після концерту Успенська поїхала в тур Україною.

На концерті під приціли камер потрапив екс-депутат Олег Ляшко.

Також в мережі пявилось відео, де Ляшко з дружиною танцюють під пісню "До єдиного ніжного".

Крім того, на концерті був присутній журналіст Дмитро Гордон, бізнесмен Вагіф Алієв, співаки Анастасія Кожевникова, Слава Камінська, Михайло Романов, Наталія Валевська та OLEYNIK.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді в Україну приїхала Любов Успенська, співачка, яка зізнавалася в любові Путіну.

У цей час Олег Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова, а тепер вимагає почати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова.

Більше новин про: Олег Ляшко Концерт Київ Володимир Путін Успенська

Архів
Новини
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали 23:37
АН-178. Фото: Укроборонпром
Україна поставить літаки для Перу 22:20
Генпрокурору Рябошапці не довіряє кожен третій українець, - опитування 21:45
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського воїна 21:08
Скандал у "Слузі народу": Богдан викликав депутатів "на килим" через непідтримання ними законопроектів 20:36
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok