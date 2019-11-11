Ляшко засвітився на концерті російської співачки Успенської

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко відвідав з дружиною концерт зірки російського шансону Любові Успенської.

Про це Українским Новинам повідомила піар-менеджерка артистки Віта Зосымчук.

Концерт пройшов 10 листопада в Палаці Спорту. Після концерту Успенська поїхала в тур Україною.

На концерті під приціли камер потрапив екс-депутат Олег Ляшко.

Також в мережі пявилось відео, де Ляшко з дружиною танцюють під пісню "До єдиного ніжного".

Крім того, на концерті був присутній журналіст Дмитро Гордон, бізнесмен Вагіф Алієв, співаки Анастасія Кожевникова, Слава Камінська, Михайло Романов, Наталія Валевська та OLEYNIK.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді в Україну приїхала Любов Успенська, співачка, яка зізнавалася в любові Путіну.

У цей час Олег Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова, а тепер вимагає почати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова.