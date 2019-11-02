В Украину приедет певица, которая признавалась в любви Путину

Известная звезда российского шансона приедет в Киев и в Одессу с гастролями в ноябре. О публичном высказывании про поддержку войны на Донбассе напомнил общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter. Певица Любовь Успенская приедет с гастролями 10 и 11 ноября в Украину. Ранее она заступалась за криминального авторитета, который спонсировал боевиков на Донбассе. В подтверждение своих слов Стерненко опубликовал соответствующие скриншоты из новостей с заявлениями певицы. Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины расследует дело бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести. 31 октября Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет организовал лекцию убийцы Стерненко. Напомним, группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада. Участники российской группы выступят с двумя большими концертами в Москве и Петербурге в 2020 году. Ранее американская рок-группа KISS анонсировала концерт в Индийском океане.