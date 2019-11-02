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02 ноября 2019, суббота, 19:35 72
Жизнь 2019-11-02T19:39:02+02:00
Українські Новини
В Украину приедет певица, которая признавалась в любви Путину

В Украину приедет певица, которая признавалась в любви Путину

Концерт, Гастроли, Сергей Стерненко, Путин, Любовь Успенская
Успенская. Фото: Facebook/Любовь Успенская
Успенская. Фото: Facebook/Любовь Успенская

Известная звезда российского шансона приедет в Киев и в Одессу с гастролями в ноябре. О публичном высказывании про поддержку войны на Донбассе напомнил общественный деятель Сергей Стерненко в Twitter

Певица Любовь Успенская приедет с гастролями 10 и 11 ноября в Украину. Ранее она заступалась за криминального авторитета, который спонсировал боевиков на Донбассе.

В подтверждение своих слов Стерненко опубликовал соответствующие скриншоты из новостей с заявлениями певицы.

Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины расследует дело бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

31 октября Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет организовал лекцию убийцы Стерненко.

Напомним, группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада. Участники российской группы выступят с двумя большими концертами в Москве и Петербурге в 2020 году. 

Ранее американская рок-группа KISS анонсировала концерт в Индийском океане.

Больше новостей о: Концерт Гастроли Сергей Стерненко Путин Любовь Успенская

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