підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Життя
  • Вимираючий прекрасний пінгвін став птахом року в Новій Зеландії
11 листопада 2019, понеділок, 20:47 7
Життя 2019-11-11T21:45:01+02:00
Українські Новини
Вимираючий прекрасний пінгвін став птахом року в Новій Зеландії

Вимираючий прекрасний пінгвін став птахом року в Новій Зеландії

Пінгвіни, Пінгвін, пінгвін прекрасний

У Новій Зеландії птахом року став прекрасний (жовтоокий) пінгвін - вид пінгвінів, які вимирають. Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляється, що за пінгвіна прекрасного віддали 12 022 голоси - це більше, ніж кількість особин цього виду у світі.

Також наголошується, що вперше за 14 років існування виборів переміг морський птах.

Чудовий пінгвін, або хойхо - це вид пінгвінів, які вимирають. За даними організаторів виборів, всього залишилося 1,7 тисячі пар цього виду, але тільки 225 пар живуть на материковій частині Нової Зеландії. Їх популяція скорочується.

Як повідомляли Українські Новини, австралійська пара пінгвінів-геїв "усиновила" яйце.

Раніше у Всесвітній день пінгвінів працівники Зоопарку та ботанічного саду Цинциннаті в США опублікували відео, яке їм вдалося зробити завдяки камері, встановленій на одному з пінгвінів. Таким чином вчені показали, яким пінгвіни бачать світ, який їх оточує.

А в Данії пара гомосексуальних пінгвінів вкрала пінгвіненя в іншої пари пінгвінів.

Також до українських полярників в Антарктиді "в гості" прийшов імператорський пінгвін.

Більше новин про: Пінгвіни Пінгвін пінгвін прекрасний

Архів
Новини
Генпрокурору Рябошапці не довіряє кожен третій українець, - опитування 21:45
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського воїна 21:08
Скандал у "Слузі народу": Богдан викликав депутатів "на килим" через непідтримання ними законопроектів 20:36
Затриманий у Польщі боєць УНА-УНСО Мазур заявляє, що був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росії 19:48
Проблеми з опаленням у Новому Роздолі. Скріншот відео zaxid.net
На Львівщині через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули 19:46
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет 10:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok