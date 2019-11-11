Вимираючий прекрасний пінгвін став птахом року в Новій Зеландії

У Новій Зеландії птахом року став прекрасний (жовтоокий) пінгвін - вид пінгвінів, які вимирають. Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляється, що за пінгвіна прекрасного віддали 12 022 голоси - це більше, ніж кількість особин цього виду у світі.

Також наголошується, що вперше за 14 років існування виборів переміг морський птах.

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Чудовий пінгвін, або хойхо - це вид пінгвінів, які вимирають. За даними організаторів виборів, всього залишилося 1,7 тисячі пар цього виду, але тільки 225 пар живуть на материковій частині Нової Зеландії. Їх популяція скорочується.

Як повідомляли Українські Новини, австралійська пара пінгвінів-геїв "усиновила" яйце.

Раніше у Всесвітній день пінгвінів працівники Зоопарку та ботанічного саду Цинциннаті в США опублікували відео, яке їм вдалося зробити завдяки камері, встановленій на одному з пінгвінів. Таким чином вчені показали, яким пінгвіни бачать світ, який їх оточує.

А в Данії пара гомосексуальних пінгвінів вкрала пінгвіненя в іншої пари пінгвінів.

Також до українських полярників в Антарктиді "в гості" прийшов імператорський пінгвін.