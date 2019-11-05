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05 ноября 2019, вторник, 12:33 27
Жизнь 2019-11-05T13:22:22+02:00
Українські Новини
Австралийская пара пингвинов-геев "усыновила" яйцо

Австралийская пара пингвинов-геев "усыновила" яйцо

Геи, Зоопарк, Австралия, Пингвины, Однополые пары животных
Пингвин Сфенджик. Скриншот: Youtube/AFP news agency
Пингвин Сфенджик. Скриншот: Youtube/AFP news agency

Однополые отношения среди пингвинов не редкость. Так, в августе пара самцов-пингвинов "усыновила" брошенное яйцо в Берлинском зоопарке, а теперь пингвины по имени Сфен и Меджик из Сиднейского аквариума в Австралии высиживают свое второе яйцо, пишет издание Metro.

Своего первого пингвиненка они высидели в прошлом году. 19 октября их подопечному по имени Сфенджик исполнился год.

Теперь птицам доверили высидеть еще одно яйцо, так как соседняя пара снесла их две штуки. У Сфена и Меджика как раз подходящая жилплощадь: наблюдатели за пингвинами уверяют, что у пары самое большое и красивое гнездо в колонии. Однако у Сфенджика может и не появиться брат или сестра — сотрудники так и не выяснили, оплодотворено ли яйцо.

Пингвины. Скриншот: Youtube/ AFP news agencyПингвины. Скриншот: Youtube/AFP news agency

Как сообщали Українські Новини, во Всемирный день пингвинов работники Зоопарка и ботанического сада Цинциннати в США опубликовали видео, которое им удалось сделать благодаря камере, установленной на одном из пингвинов. Таким образом ученые показали, каким пингвины видят мир, который их окружает.

Напомним, в Дании пара гомосексуальных пингвинов украла пингвиненка у другой пары пингвинов.

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