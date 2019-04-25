Видео дня: во Всемирный день пингвинов ученые показали мир их глазами

Сегодня, 25 апреля, во всем мире любители и защитники природы отмечают День пингвинов. Особое внимание празднику уделяют из-за того, что многие виды этих удивительных птиц находятся на грани вымирания – к примеру, Галапагосский пингвин.\r\nКроме того, множество видов пингвинов оказались среди тех животных, которым грозит опасность вымирания.\r\nУ этих птиц довольно много естественных врагов – касатки, акулы, морские львы и леопарды. Большой вред приносит им деятельность человека.\r\nИнициатор и автор основания этого праздника неизвестен, но его активно поддерживают защитники природы и такие "зеленые" организации, как, к примеру, "Гринпис".\r\nПричиной, по которой Всемирный день пингвинов празднуется именно сейчас, является то, что в апреле и марте императорские пингвины мигрируют на материк для размножения, и в это время им нередко грозит особенная опасность – не только из-за хищников, но и из-за таянья льдов.\r\nВ честь Всемирного дня пингвинов, для того, чтобы привлечь внимание общественности к этим очаровательным птицам, работники Зоопарка и ботанического сада Цинциннати в США опубликовали видео, которое им удалось сделать благодаря камере, установленной на одном из пингвинов. Таким образом ученые показали, каким пингвины видят мир, который их окружает.\r\n"Счастливый день для всех пингвинов мира! В этот день принято выражать признание одной из самых уникальных птиц на планете! Есть17 видов пингвинов, и все их естественные места обитания находятся в южном полушарии. Многие из этих пингвинов чувствительны к последствиям изменения климата, и в результате многим приходится мигрировать все дальше, чтобы найти пищу, в результате чего их численность уменьшается. Из 17 видов 11 были классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые", - сказано в сообщении зоопарка под видео.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OzKLVV6TsCo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗоопарк и ботанический сад Цинциннати – второй по возрасту зоопарк США, его открыли еще в 1875 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, ученые обнаружили из космоса неизвестную огромную колонию пингвинов.\r\nВ 2017 сообщалось, что глобальное потепление убьет редчайших пингвинов через 25 лет.\r\nА в 2016 году биологи искали желающих посчитать пингвинов.