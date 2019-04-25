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25 апреля 2019, четверг, 21:27 219
Наука 2019-04-25T21:35:27+03:00
Українські Новини
Видео дня: во Всемирный день пингвинов ученые показали мир их глазами

Видео дня: во Всемирный день пингвинов ученые показали мир их глазами

Сегодня, 25 апреля, во всем мире любители и защитники природы отмечают День пингвинов. Особое внимание празднику уделяют из-за того, что многие виды этих удивительных птиц находятся на грани вымирания – к примеру, Галапагосский пингвин.

Кроме того, множество видов пингвинов оказались среди тех животных, которым грозит опасность вымирания.

У этих птиц довольно много естественных врагов – касатки, акулы, морские львы и леопарды. Большой вред приносит им деятельность человека.

Инициатор и автор основания этого праздника неизвестен, но его активно поддерживают защитники природы и такие "зеленые" организации, как, к примеру, "Гринпис".

Причиной, по которой Всемирный день пингвинов празднуется именно сейчас, является то, что в апреле и марте императорские пингвины мигрируют на материк для размножения, и в это время им нередко грозит особенная опасность – не только из-за хищников, но и из-за таянья льдов.

В честь Всемирного дня пингвинов, для того, чтобы привлечь внимание общественности к этим очаровательным птицам, работники Зоопарка и ботанического сада Цинциннати в США опубликовали видео, которое им удалось сделать благодаря камере, установленной на одном из пингвинов. Таким образом ученые показали, каким пингвины видят мир, который их окружает.

"Счастливый день для всех пингвинов мира! В этот день принято выражать признание одной из самых уникальных птиц на планете! Есть17 видов пингвинов, и все их естественные места обитания находятся в южном полушарии. Многие из этих пингвинов чувствительны к последствиям изменения климата, и в результате многим приходится мигрировать все дальше, чтобы найти пищу, в результате чего их численность уменьшается. Из 17 видов 11 были классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые", - сказано в сообщении зоопарка под видео.

Зоопарк и ботанический сад Цинциннати – второй по возрасту зоопарк США, его открыли еще в 1875 году.

Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили из космоса неизвестную огромную колонию пингвинов.

В 2017 сообщалось, что глобальное потепление убьет редчайших пингвинов через 25 лет.

А в 2016 году биологи искали желающих посчитать пингвинов.

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