У Мінрегіоні розповіли, в яких регіонах опалювальний сезон розпочався ще не повністю

Станом на 08:30 11 листопада в Україні до систем опалення підключено 97,8% соціальних об'єктів і 94,2% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Чернігівська область завершила підключення до опалення житлових будинків.

Менше 50% житлового фонду підключено до опалення в Херсонській області (40,9%).

Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Миколаївській областях, 99,9% таких будинків підключено до опалення в Чернігівській і Київській областях.

У Києві до опалення підключено 97,5% житлового фонду, підключення соціальних об'єктів повністю завершено.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 листопада, 5 областей повністю завершили підключення житлових будинків і соцфонду до опалення.

Раніше в Херсоні через проблеми з опаленням довелося скоротити уроки.

Також Мінрегіон розповів, куди звертатись, якщо в будинку холодні батареї.