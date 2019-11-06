5 областей полностью завершили подключение жилых домов и соцфонда к отоплению

По состоянию на 08:30 6 ноября в Украине к системам отопления подключено 93,6% социальных объектов и 89,4% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Одесской (46,2%) и Херсонской (7,9%) областях, Черновицкая область приостановила подачу теплоносителя в жилые дома.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Житомирской, Сумской и Николаевской областях.

Менее 50% объектов соцсферы подключено к отоплению в Черновицкой области (11,9%).

В Киеве к отоплению подключено 99,9% объектов социальной сферы и 99,4% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне из-за проблем с отоплением пришлось сократить уроки.

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