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11 листопада 2019, понеділок, 19:46 22
Економіка 2019-11-11T22:00:03+02:00
Українські Новини
На Львівщині через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули

На Львівщині через проблеми з опаленням школярів відправили на безстрокові канікули

Опалювальний сезон, опалення, Новий Розділ, Проблеми з опаленням

В той час, як на Херсонщині тепло дали лише 8% житла, в Новому Роздолі на Львівщині школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону в місті підприємством "Гарант Енерго М".

Про це повідомляє zaxid.net.

За інформацією видання, схожа ситуація і в Новояворівську. Температура в приміщеннях там вже опустилася іноді нижче 10 градусів. У дитячих садках працюють тільки об'єднані групи. Там приміщення обігрівають електричними камінами. Через загрозу зриву опалювального сезону в області оголосили надзвичайну ситуацію.

У той же час, Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

В розпорядженні Кабміну від 6 листопада 2019 року №1040-р зазначено, що з метою уникнення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в Новояворівську і Новому Роздолі Львівської області Кабмін погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), прийняти невідкладні заходи по зміні управителя майновими комплексами Новояворівської і Новороздільської теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що забезпечить їх належне функціонування шляхом застосування процедури закупівлі.

Також Кабмін рекомендує Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) та Антимонопольному комітету (АМКУ) вирішити питання негайного надання новому управителю майновими комплексами Новояворівської і Новороздольских ТЕЦ дозвільних документів відповідно до закону.

Крім того, Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" забезпечити виконання положень про спецобязательствах (ПСО) в частині постачання природного газу виробникам теплової енергії, управління майном яких здійснюється суб'єктами господарювання, які залучені АРМА.

Також Кабмін доручив АРМА разом з "Нафтогазом" та Львівською обласною державною адміністрацією у тижневий строк розробити і затвердити план заходів щодо відновлення та забезпечення стабільного функціонування Новояворівської і Новораздельских ТЕЦ.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсоні через проблеми з опаленням довелося скоротити уроки.

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