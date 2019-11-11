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11 листопада 2019, понеділок, 19:21 8
Верховна Рада і партії 2019-11-11T19:31:14+02:00
Українські Новини
Рада перенесла розгляд законопроекту про запуск ринку землі

Рада перенесла розгляд законопроекту про запуск ринку землі

Рада, Мораторій на продаж землі, Ринок землі
Верховна Рада Скріншот телеканалу
Верховна Рада Скріншот телеканалу "Рада"

Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

Про це йдеться в порядку денному засідань парламенту, передають Українські Новини.

В порядку денному засідання на 12 листопада законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" відсутній, проте раніше він значився в цей день.

У проекті порядку денного на тиждень документ значиться серед законопроектів, які будуть розглядатися в середу.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата від фракції Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і запуск ринку землі в понеділок.

Верховна Рада планувала розглянути низки законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі.

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