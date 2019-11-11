Рада перенесла розгляд законопроекту про запуск ринку землі

Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту №2178 про запуск ринку землі в 1-му читанні з 12 листопада на 13 листопада.

Про це йдеться в порядку денному засідань парламенту, передають Українські Новини.

В порядку денному засідання на 12 листопада законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" відсутній, проте раніше він значився в цей день.

У проекті порядку денного на тиждень документ значиться серед законопроектів, які будуть розглядатися в середу.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить відставку депутата від фракції Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і запуск ринку землі в понеділок.

Верховна Рада планувала розглянути низки законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі 12 листопада, у той час як Володимир Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі.