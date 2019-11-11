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11 листопада 2019, понеділок, 18:50 10
Судова влада 2019-11-11T19:19:24+02:00
Українські Новини
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання

Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання

НБУ, ГПУ, вимагання хабара, хабарництво

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для співробітниці Національного банку - дружини прокурора Генеральної прокуратури Олени Парової, яка підозрюється у вимаганні 30 тис. доларів хабара.

Про це Українським Новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

"Суд обрав їй особисте зобов'язання", - сказала вона.

Зі її словами, прокуратура наполягала на більш суворому запобіжному заході - цілодобовому домашньому арешті.

Зараз прокуратура готує апеляцію на це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало поліцейського, який влаштувався тільки рік тому в поліцію, на хабарі 3 тис. доларів.

Також екс-заступник гендиректора заводу "Маяк" попався при отриманні $200 тис. хабара.

Раніше "друг" Зеленського та Богдана вимагав $1,5 млн за призначення на держпосаду.

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