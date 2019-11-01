"Друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность

Правоохранители задержали подозреваемого в вымогательстве под видом друга Президента Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Богдана 50 тыс. долларов взятки за назначение на государственную должность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"По версии следствия, он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, руководителя Офиса Президента Украины, первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации и, создавая впечатление о серьезности своих связей и влиянии на политическую ситуацию, в том числе, на решение кадровых вопросов относительно назначения на руководящие должности в органы власти, вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах", - сказано в нем.

В частности за так называемое назначение потерпевшего на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования, вышеуказанное лицо требовало передать ему денежные средства двумя траншами - 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

По его требованию 18 октября 28 тыс. гривен были перечислены на указанный им карточный счет.

31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Служба безопасности Украины сообщила, что 50 тыс. долларов были авансом.

"В частности, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове поймали двоих пограничников, которые требовали взятку за назначение на должность.

Тем временем сотрудника НБУ подозревают в вымогательстве $50 тыс. взятки.