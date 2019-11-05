ГБР задержало полицейского, устроившегося только год назад в полицию, на взятке 3 тыс. долларов, - Варченко

Сегодня, 5 ноября, в Киеве на получении неправомерной выгоды задержали следователя одного из райотделов ГУ Нацполиции, который спустя всего лишь год работы пошел на взяточничество. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Так, Варченко написала, что взятку в сумме 3000 долларов США милиционер требовал у подозреваемого в уголовном производстве за то, что не будут арестовывать его имущество, которое, согласно санкции инкриминированной ему статьи подлежит аресту и конфискации в пользу государства.

"Проработав в полиции всего год, следователь, очевидно, решил улучшить свои финансовые дела, пользуясь своим служебным положением... Следователя Нацполиции задержали именно когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США. Его преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - написала Варченко.

Если его вина будет доказана, милиционер может попасть за решетку на 5-10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

"Задержание осуществляли следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Служба безопасности Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины", - добавила Варченко.

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