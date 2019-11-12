З призначенням Нефьодова зросло невиконання митницею плану надходжень до бюджету

За даними Державної казначейської служби України, з моменту призначення Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби України виконання надходжень до державного бюджету митних платежів знизилося. А саме в липні невиконання митницею плану склало 889,0 млн гривень, у серпні - 6 143,0 млн гривень, а у вересні - 4 899,1 млн гривень.

Такий висновок можна зробити з відповіді Міністерство фінансів України на запит Українських Новин.

"За звітними даними Державної казначейської служби України виконання помісячного розпису митних платежів до загального фонду Державного бюджету України в 2019 році склали: в січні розпис - 25 526,6 млн гривень, надходження - 22 519,2 млн гривень (невиконання - 3 007,4 млн гривень), в лютому розпис - 27 563,0 млн гривень, надходження - 25 564,9 млн гривень (невиконання - 1 998,1 млн гривень), в березні розпис 30 480,3 млн гривень, надходження - 27 554,8 млн гривень (невиконання - 2 925,5 млн гривень), в квітні розпис - 28 729,9 млн гривень, надходження - 25 316,0 млн гривень (невиконання - 3 413,9 млн гривень), в травні розпис - 29 385,8 млн гривень, надходження - 27 449,0 млн гривень (невиконання - 1 936,7 млн ​​гривень), в червні розпис - 28 514,6 млн гривень, надходження - 23 458,3 млн гривень (невиконання - 5 056,3 млн гривень), в липні розпис - 29 877,5 млн гривень, надходження - 28 988,5 млн гривень (невиконання - 889,0 млн гривень), в серпні розпис - 31 357,5 млн гривень, надходження - 25 214,5 млн гривень (невиконання - 6 143,0 млн гривень), у вересні розпис - 31 535,2 млн гривень, надходження - 26 636,1 млн гривень (невиконання - 4 899,1 млн гривень)", - зазначено у відповіді.

Нагадаємо, 5 липня Кабінет Міністрів України призначив керівником Державної митної служби Максима Нефьодова.

Нефьодов був призначений на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі в лютому 2015 року, а на посаду першого заступника - в листопаді 2016 року.

Він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "економічна теорія". Працював в Golden Gate Business c 2004 по 2006 роки бізнес-аналітиком. З 2006 по 2010 роки працював в Dragon Capital директором інвестиційно-банківського департаменту. З 2010 року Нефьодов працював керуючим партнером в ICON Private Equity.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня глава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що вважає керівника Державної митної служби Максима Нефьодова неефективним керівником і підтвердив консультації з колишнім першим віце-прем'єр-міністром Валерієм Хорошковським.

29 жовтня Державна фіскальна служба України повідомила, що у вересні поточного року надходження митних платежів до держбюджету виконано на 87,4%, а це означає, що митниця Нефьодова не виконала план з доходів бюджету на 12%.

Раніше ЗМІ повідомили, що за перші місяці управління Нефедова на митниці виросла корупція і зменшилися надходження до держбюджету на 15 млрд гривень.

24 жовтня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Нефьодову протягом 2 тижнів розробити стратегію розвитку митної інфраструктури, а також план запуску сканерів на митниці.