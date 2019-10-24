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24 октября 2019, четверг, 11:11 874 Видео
Налоги 2019-10-24T11:11:01+03:00
Українські Новини
За первые месяцы управления Нефедова, на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд грн, -

За первые месяцы управления Нефедова, на таможне выросла коррупция и уменьшились поступления на 15 млрд грн, - "Гроші"

Налоги, Таможня, Контрабанда, Гроші, Государственная таможенная служба, Нефедов Максим, Валерий Клочко

За август-сентябрь 2019 года, когда Государственной таможенной службой руководил Максим Нефедов, государственный бюджет Украины недополучил десятки миллиардов гривен поступлений, а уровень коррупции на таможне значительно возрос. Об этом сообщается в программе "Гроші", со ссылкой на экспертов.

Так, по оценке экономического эксперта Валерия Клочко, за указанный период Гостаможслужба перечислила в госбюджет почти на 15 млрд грн меньше, чем запланировано. Главными причинами недопоступлений эксперт называет занижение таможенной стоимости товаров, "серый импорт", а также так называемая "черная контрабанда", которая завозится на территорию Украины вообще без таможенного досмотра. По словам Клочко, рост общего объема товарооборота с ЕС, на фоне уменьшения объема таможенных поступлений, свидетельствует о неэффективной работе Государственной таможенной службы.

Также отмечается, что от украинских предпринимателей поступают сигналы об объективном росте уровня коррупции на таможне. По данным Совета бизнес-омбудсмена Украины, за первые три месяца управления Нефедова таможенной службой (3-й квартал 2019) от предпринимателей поступило на 42% больше жалоб на работу таможенников, чем во 2-м квартале. По словам заместителя бизнес-омбудсмена Ярослава Грегирчака, основными жалобами являются безосновательная задержка грузов на границе, незаконный отказ в растаможивании и злоупотребления в определении классификации товаров.

Комментируя вопрос ответственности за ухудшение показателей работы Гостаможслужбы, Валерий Клочок считает, что ее полностью несет действующий председатель Максим Нефедов. Главными недостатками работы топ-чиновника эксперт считает отсутствие структурных изменений и действенного контроля за процессами, которые происходят в ГТСУ. В свою очередь, журналист и эксперт Юрий Бутусов считает, что Нефедов занимается теоретическими изменениями, а не осуществляет оперативного управления таможней.

Авторы программы предполагают, что в реальности Максим Нефедов может настолько профессионально разбираться в управлении, что может придумывать коррупционные схемы. По словам журналистов, недавно стало известно, что СБУ расследует уголовное дело, которое было открыто еще во времена экс-президента Петра Порошенко. Фигурантом этого дела является Нефедов, который тогда занимал должность первого заместителя министра Минэкономразвития. Дело возбуждено по факту злоупотребления Максимом Нефедовым служебным положением при отмене специальных санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности. Со ссылкой на материалы дела отмечается, что Нефедов незаконно отменил специальные санкции почти для 60 компаний, подозреваемых в фиктивном экспорте. Убытки государства от таких действий чиновника составляли более 10 млн грн.

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