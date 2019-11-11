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11 листопада 2019, понеділок, 17:36 19
Судова влада 2019-11-11T18:04:34+02:00
Українські Новини
Підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів чиновника Міноборони суд заарештував

Підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів чиновника Міноборони суд заарештував

Роман Труба, Міноборони, ДБР, закупівля бронежилетів

Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" з заставою 76 млн гривень.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Утримання під вартою або застава в 76 млн грн - таку міру запобіжного заходу обрано для генерал-майора, начальника Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України", - написав він.

Труба зазначає, що на сьогодні у справі фігурують ще 4 чиновника Міноборони, яким також буде обрано запобіжний захід.

Крім того, він повідомив, що кількість підозрюваних у справі збільшиться.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом поставки неякісних бронежилетів для Міністерства оборони, в рамках якого і був проведений обшук у екс-радника Порошенко Бірюкова.

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