У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа

У понеділок, 11 листопада, у Печерському районі Києва видно густий стовп диму. Осередок займання знаходиться за адресою Залізничне шосе, 25. Горить четвертий рівень гаражно-ремонтного кооперативу.

Станом на 15:30 площа становила 50 квадратних метрів. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на власні джерела.

Попередньо, ця будівля — ремонтний комплекс від Міноборони України. З'ясувалося, що загорілися автомобільні покришки. О 15:40 пожежу вдалося локалізувати. Ліквідація триває. Рятувальники перевіряють приміщення, чи немає де постраждалих людей.

Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку "Юність" сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

Нагадаємо, в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуйовано 40 осіб. під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами, є постраждалий.