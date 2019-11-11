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  • У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа
11 листопада 2019, понеділок, 17:32 19
Події 2019-11-11T20:00:03+02:00
Українські Новини
У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа

У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа

пожежа, Міноборони, Пожежа в Києві
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.

У понеділок, 11 листопада, у Печерському районі Києва видно густий стовп диму. Осередок займання знаходиться за адресою Залізничне шосе, 25. Горить четвертий рівень гаражно-ремонтного кооперативу.

Станом на 15:30 площа становила 50 квадратних метрів. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на власні джерела.

Попередньо, ця будівля — ремонтний комплекс від Міноборони України. З'ясувалося, що загорілися автомобільні покришки. О 15:40 пожежу вдалося локалізувати. Ліквідація триває. Рятувальники перевіряють приміщення, чи немає де постраждалих людей.

Пожежа у Києві. Фото: Інформатор.Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку "Юність" сталася пожежа. Вогонь спалахнув на даху павільйону, після чого поширився на внутрішні приміщення.

Нагадаємо, в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуйовано 40 осіб. під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами, є постраждалий.

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