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11 листопада 2019, понеділок, 16:53 20
Політика 2019-11-11T17:07:45+02:00
Українські Новини
Нова влада виправдала надії лише 17% українців, - опитування

Нова влада виправдала надії лише 17% українців, - опитування

Рейтинг, Центр Разумкова, соцопитування
Соцопитування. Фото: infosvit.if.ua
Соцопитування. Фото: infosvit.if.ua

У той час як рейтинг Президента Володимира Зеленського впав до 68%, частка респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, відповіли, що дії нової влади виправдали їхні сподівання, порівняно з жовтнем зменшилася з 23% до 17,1%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

З 9% до 14,4% зросла кількість тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їх сподівань.

Незмінною (близько 5%) залишилася частка що відповіли, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували.

13,2% (12% - у жовтні) зазначили, що від нової влади нічого доброго не очікували, так і сталося; 7,1% (6% у жовтні) - що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали.

37% опитаних (40% у жовтні) дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади. 6,4% опитаних не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 1 по 7 листопада серед 2 015 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, ще у вересні, згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, 75% респондентів довіряють Збройним силам, при цьому Зеленському довіряли 70%.

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