В ДБР розслідують причетність минулої влади до захоплення моряків в Керченській протоці

У Держбюро розслідувань немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, ДБР також не проводила обшуки на телеканалі Прямій. Про це Telegram написав глава бюро Роман Труба в понеділок, 11 листопада.

Труба пояснив, що ДБР з'ясовує, чи було правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту в Керченській протоці та подальшого введення воєнного стану.

"Спрощуючи: ми з'ясовуємо, чи навмисне керівництво держави направило наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, в тому числі, високу ймовірність того, що вони потраплять у полон", - написав Труба.

За його словами, щоб встановити істину, співробітники Бюро проводять допити моряків, призначають експертизи вилучають документи.

Труба зазначив, що про хід слідства ніхто з його підлеглих не хотів говорити вголос, поки немає результатів виробництва. Однак зараз доводиться давати коментарі з-за "тієї брудної інформаційної війни, яку організовує Петро Порошенко".

Він висловив жаль, що Порошенко "приносить на вівтар своєї війни спокій людей, які дев'ять місяців провели в полоні".

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань, яке допитує звільнених з полону моряків, спростовує інформацію про звернення за правовою допомогою до Росії у кримінальному провадженні про проході в листопаді 2018 року кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку.

13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.