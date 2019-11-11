підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 16:52 17
Силові структури 2019-11-11T17:10:13+02:00
Українські Новини
В ДБР розслідують причетність минулої влади до захоплення моряків в Керченській протоці

В ДБР розслідують причетність минулої влади до захоплення моряків в Керченській протоці

Роман Труба, Керченська протока, ДБР

У Держбюро розслідувань немає жодного кримінального провадження щодо дій моряків під час перетину Керченської протоки, ДБР також не проводила обшуки на телеканалі Прямій. Про це Telegram написав глава бюро Роман Труба в понеділок, 11 листопада.

Труба пояснив, що ДБР з'ясовує, чи було правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту в Керченській протоці та подальшого введення воєнного стану.

"Спрощуючи: ми з'ясовуємо, чи навмисне керівництво держави направило наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, в тому числі, високу ймовірність того, що вони потраплять у полон", - написав Труба.

За його словами, щоб встановити істину, співробітники Бюро проводять допити моряків, призначають експертизи вилучають документи.

Труба зазначив, що про хід слідства ніхто з його підлеглих не хотів говорити вголос, поки немає результатів виробництва. Однак зараз доводиться давати коментарі з-за "тієї брудної інформаційної війни, яку організовує Петро Порошенко".

Він висловив жаль, що Порошенко "приносить на вівтар своєї війни спокій людей, які дев'ять місяців провели в полоні".

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань, яке допитує звільнених з полону моряків, спростовує інформацію про звернення за правовою допомогою до Росії у кримінальному провадженні про проході в листопаді 2018 року кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку.

13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

Більше новин про: Роман Труба Керченська протока ДБР

Архів
Новини
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Емоційний інтелект стає важливішим ніж професійні якості, – Шимків 17:43
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.
У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа 17:32
Екс-чиновника "Укрзалізниці" підозрюють в розтраті 50 млн гривень 17:27
Найбільша зарплата депутата Ради в жовтні склала 48,5 тис. гривень 17:19
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok