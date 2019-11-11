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11 листопада 2019, понеділок, 14:05 19
Судова влада 2019-11-11T16:30:04+02:00
Українські Новини
Держзраду і шпигунство екс-глави СБУ Грицака буде розслідувати НАБУ

Держзраду і шпигунство екс-глави СБУ Грицака буде розслідувати НАБУ

Василь Грицак, держзрада, шпигунство

Антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого скоєння колишнім головою СБУ Василем Грицаком державної зради і шпигунства.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ.

Заявника, який подав скаргу, не вказано.

В обґрунтуванні скарги він зазначив, що 4 жовтня подав до НАБУ заяву про кримінальне правопорушення за фактом вчинення колишнім головою Служби безпеки України злочинів, які, за його твердженням, підпадають під кваліфікацію ст.ст. 28, 364 (зловживання службовим становищем), 365 (перевищення службовим становищем), 366 (службове підроблення), 191 (розкрадання коштів), 111 (держзрада), 114 (шпигунство) Кримінального кодексу.

Однак справу не було відкрито.

Обставини можливих правопорушень не уточнюються.

25 жовтня суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за цими фактами.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака та екс-заступника голови СБУ Павла Демчины.

Пізніше суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчине позові до директора НАБУ Артему Ситнику про захист честі і гідності.

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