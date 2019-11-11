Розмінування території у Петровському розпочнеться завтра, - штаб

Українські сапери приступлять до розмінування території на місці розведення сил в Петровському Донецької області 12 листопада. Про це повідомив керівник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Штупун, передає в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, сьогодні завершиться розведення сил в Петровськом, після чого має початися розмінування території.

"У Петровському зараз завершуються третю добу розведення. Сьогодні в 12:00 українська сторона повідомить через МЗС та ОБСЄ, що практично завершила розведення. Після цього розведення сил відбудеться верифікація ОБСЄ. А після цього почнеться розмінування територій. Якщо все добре, якщо СММ ОБСЄ підтвердить, то за графіком завтра має розпочатися розмінування територій", - повідомив Штупун.

Як повідомляли Українські Новини, чотирьох українських військових було поранено через обстріл бойовиків в зоні ООС. Раніше штаб ООС заявляв, що Росія зірвала розведення військ в Петровському. Тим часом в Міноборони заявили, що не бачать загрози вторгнення на півдні України.