Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком

Колишній представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заперечує зв'язок між своєю відставкою та бійкою з колишнім депутатом Ради ("Радикальна партія") Олегом Ляшком.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус зазначив, що з кінця серпня він не відвідав жодного засідання Кабміну, тобто вже більше 2 місяців не виконує функцій представника Президента в Кабміні.

"Думаю, ніколи у історії України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, тому що це нереально. Тому всякі сенсаційно конспірологічні версії, в тому числі, пов'язані інцидентом з (поки) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., це дійсно весело", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.