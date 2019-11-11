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11 листопада 2019, понеділок, 13:39 15
Верховна Рада і партії 2019-11-11T14:45:02+02:00
Українські Новини
Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком

Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком

Олег Ляшко, Указ Президента, Президент України, Андрій Герус, Бійка, Звільнення з посади
Андрій Герус. Фото: Bihus.info
Андрій Герус. Фото: Bihus.info

Колишній представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заперечує зв'язок між своєю відставкою та бійкою з колишнім депутатом Ради ("Радикальна партія") Олегом Ляшком.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус зазначив, що з кінця серпня він не відвідав жодного засідання Кабміну, тобто вже більше 2 місяців не виконує функцій представника Президента в Кабміні.

"Думаю, ніколи у історії України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, тому що це нереально. Тому всякі сенсаційно конспірологічні версії, в тому числі, пов'язані інцидентом з (поки) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., це дійсно весело", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.

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