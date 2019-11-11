Прихильники Філарета вдерлися в київський суд і намагалися прорватися через барикади зі стільців

Прихильники колишнього предстоятеля Київського патріархату Філарета (Денисенка), який заявляв, що співпраця з КДБ не вважається гріхом, увірвалися в будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві. Апеляційна інстанція скасувала призупинення ліквідації УПЦ КП, повідомляє "LB.ua".

З криками "Ми вимагаємо правосуддя" прихильники розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядаються питання, пов'язані з ліквідацією церкви.

Учасники судового засідання забарикадувалися зсередини стільцями.

На відео з місця подій чутно, як люди в будівлі суду намагаються прорватися через кордон правоохоронців, при цьому вони вживають нецензурну лексику

Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

Розгляду під будівлею суду. Фото: Макс Левін, LB.ua

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Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Іоанну (Православна церква України) вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії по ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційної комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі розпоряджатися майном церкви.

Раніше Варфоломій заявив, що в УПЦ Київського патріархату немає і ніколи не існувало.