Суд временно запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП, - пресс-служба УПЦ

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявляет, что Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство УПЦ (КП) об обеспечении иска и запретил Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) принимать меры по ликвидации УПЦ (КП) и распоряжаться ее имуществом.

Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ (КП), передают Українськi Новини.

Согласно ему, УПЦ (КП) подала иск в Окружной админсуд на Министерство по вопросам культуры, молодежи и спорта из-за создания ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном (Олег Яременко).

В частности, иск касался запрета Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархииУПЦ (КП) и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации УПЦ (КП) до вступления решения по данному делу в законную силу.

Руководство УПЦ (КП) считает действия ликвидационной комиссии незаконными.

Так, 21 августа из-за решения ликвидационной комиссии были заблокированы счета Киевской патриархии.

"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска", - сказано в сообщении церкви.

Церковь также обратилась в Национальную полицию с заявлением о правонарушениях по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Церковь призывает прихожан молиться и протестовать против ее ликвидации.

Как сообщали Українськi Новини, украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.

Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.