Варфоломей заявил, что Киевского патриархата УПЦ нет и никогда не существовало

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с журналистами констатировал, что никакого Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП) никогда не было и нет.\r\nОб этом сообщило информационное агентство Forum.\r\n"Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал", - процитировал Варфоломея в понедельник, 3 июня, на своей странице в социальной сети Facebook председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.\r\n\r\nПо словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политикой.\r\n"Это было пастырской озабоченностью тем, что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - утверждал он.\r\nЧто касается нынешнего статуса Филарета, который до создания ПЦУ возглавлял неканоническую Украинской православную церковь Киевского патриархата, то, по словам Варфоломея, тот лишь "был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский". Сейчас же ответственным за управление украинской православной церковью, по мнению Константинопольского патриарха, является возглавивший ПЦУ Епифаний.