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03 июня 2019, понедельник, 17:19 700
Общество 2019-06-03T17:19:56+03:00
Українські Новини
Варфоломей заявил, что Киевского патриархата УПЦ нет и никогда не существовало

Варфоломей заявил, что Киевского патриархата УПЦ нет и никогда не существовало

Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info
Патриарх Варфоломей. Фото: orthodoxia.info

Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с журналистами констатировал, что никакого Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП) никогда не было и нет.

Об этом сообщило информационное агентство Forum.

"Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал", - процитировал Варфоломея в понедельник, 3 июня, на своей странице в социальной сети Facebook председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политикой.

"Это было пастырской озабоченностью тем, что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - утверждал он.

Что касается нынешнего статуса Филарета, который до создания ПЦУ возглавлял неканоническую Украинской православную церковь Киевского патриархата, то, по словам Варфоломея, тот лишь "был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский". Сейчас же ответственным за управление украинской православной церковью, по мнению Константинопольского патриарха, является возглавивший ПЦУ Епифаний.

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