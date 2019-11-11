ДБР проводить обшуки в Держрезерві через виявлення простроченої продукції, - Варченко

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Державному агентстві резерву через виявлення простроченої продукції.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Прямо зараз проводимо санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах і на одному з підприємств агентства", - написала вона.

Зазначається, що причина проведення обшуків - виявлення простроченої продукції на складах.

За попередніми даними, в результаті неналежного виконання своїх обов'язків керівництвом та посадовими особами Держрезерву, на складах накопичилися продукти з простроченим терміном зберігання.

За попередньою оцінкою, сума збитку складає близько 60,5 млн гривень.

Слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 367 Кримінального кодексу щодо можливого неналежного виконання своїх службових обов'язків керівництвом та посадовими особами Держрезерву, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР та СБУ провели обшуки в Ужгородській міськраді.

У вересні в "Укренерго" проводили обшуки з-за привласнення бюджетних 40 млн гривень.

Раніше ДБР провело обшук у обраного депутата Ради Анатолія Урбанського.