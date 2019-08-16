ДБР проводить обшук у обраного депутата Ради Урбанського

Державне бюро розслідувань проводить обшук у голови Одеської облради Анатолія Урбанського, який виграв вибори у Верховну Раду за мажоритарним округом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Обшуки проходять в облраді та Ізмаїлі.

"24.06.2019 на адресу Державного бюро розслідувань надійшла заява від голови ГО "Комітет із захисту прав потерпілих від злочинів" Менчинської В. Л. та Голови ГО "Час народу" Панасюка А. Н. щодо можливого розкрадання протягом 2015-2019 Головою Одеської обласної ради Урбанським А. І. та іншими посадовими особами бюджетних коштів Одеської обласної ради", - сказало джерело.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялися кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області.

На сьогодні прес-служба ДБР офіційно підтвердила обшуки в будівлі Одеської облради та Ізмаїлі, не називаючи жодних прізвищ.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн, його заарештували.