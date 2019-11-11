Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфоны для захисту урядового зв'язку

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет виступає за забезпечення урядового зв'язку через спеціальні смартфони зі спеціальним додатком.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уявіть собі, що замість цих давніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, яке шифрується алгоритмами постквантумной криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумными комп'ютерами). Телефони виходять в мережу через захищений wi-fi", - написав міністр.

Дубілет пояснює це тим, що на підтримку урядового зв'язку Україна витрачає мільярди і держава не може собі дозволити підтримання виділених каналів зв'язку.

На його думку, правильне шифрування і використання спільних каналів зв'язку - це більш надійний метод, ніж використання нібито захищеного каналу.

При цьому Дубілет вважає, що можливо зробити застосунок для спецсмартфонов на основі відкритого вихідного коду, щоб хто завгодно міг переконатися в тому, що в ньому не залишено ніяких "бекдорів".

На його думку, шляхом видачі спецсмартфонов, а не встановлення програми на звичайні, можливо виключити певні ризики.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче скасувати згоду на обробку персональних даних. Раніше 6 листопада Дубілет заявив про масштабні скорочення у Держстаті, де стане на 1770 посад менше.

Нагадаємо, з 4 листопада чиновники будуть отримувати зарплату на карту.