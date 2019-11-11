підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфоны для захисту урядового зв'язку
11 листопада 2019, понеділок, 10:34 9
Кабмін 2019-11-11T11:30:02+02:00
Українські Новини
Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфоны для захисту урядового зв'язку

Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфоны для захисту урядового зв'язку

Смартфон, Кабінет Міністрів, захист даних, Дмитро Дубілет, Уряд
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет виступає за забезпечення урядового зв'язку через спеціальні смартфони зі спеціальним додатком.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уявіть собі, що замість цих давніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, яке шифрується алгоритмами постквантумной криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумными комп'ютерами). Телефони виходять в мережу через захищений wi-fi", - написав міністр.

Дубілет пояснює це тим, що на підтримку урядового зв'язку Україна витрачає мільярди і держава не може собі дозволити підтримання виділених каналів зв'язку.

На його думку, правильне шифрування і використання спільних каналів зв'язку - це більш надійний метод, ніж використання нібито захищеного каналу.

При цьому Дубілет вважає, що можливо зробити застосунок для спецсмартфонов на основі відкритого вихідного коду, щоб хто завгодно міг переконатися в тому, що в ньому не залишено ніяких "бекдорів".

На його думку, шляхом видачі спецсмартфонов, а не встановлення програми на звичайні, можливо виключити певні ризики.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче скасувати згоду на обробку персональних даних. Раніше 6 листопада Дубілет заявив про масштабні скорочення у Держстаті, де стане на 1770 посад менше.

Нагадаємо, з 4 листопада чиновники будуть отримувати зарплату на карту.

Більше новин про: Смартфон Кабінет Міністрів захист даних Дмитро Дубілет Уряд

Архів
Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні 12:09
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія 11:43
ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко 11:36
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини 11:04
більше новин
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank 10:19
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова 09:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok