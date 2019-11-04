Никаких конвертов: чиновники будут получать зарплату безналом

Кабинет Министров обязал органы государственной власти осуществлять выплаты сотрудникам в безналичной форме.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передают Українські Новини.



"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", - написал он.



По словам Дубилета, около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет, из-за чего органы госвласти тратят около 60 млн гривен в год на банковские комиссии.



Министр отметил, что данным решением правительство не лишило банки дохода, так как для банковских учреждений работа с наличными и с комиссией является также убыточной.



При этом, согласно сообщению пресс-службы Кабмина, на внеочередном заседании в воскресенье правительство обязало органы госвласти осуществлять выплаты на командировки сотрудникам в безналичной форме.



Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.



Ранее в СМИ сообщили, что "Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака".



Кроме того, пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".