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4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

04 ноября 2019, понедельник, 10:44 246
Политика 2019-11-04T10:45:40+02:00
Українські Новини
Никаких конвертов: чиновники будут получать зарплату безналом

Никаких конвертов: чиновники будут получать зарплату безналом

Кабмин, Безналичный расчет, Госслужащие, Дмитрий Дубилет, зарплата чиновников
Безнал. Фото: pixabay
Безнал. Фото: pixabay

Кабинет Министров обязал органы государственной власти осуществлять выплаты сотрудникам в безналичной форме.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передают Українські Новини.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", - написал он.

По словам Дубилета, около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет, из-за чего органы госвласти тратят около 60 млн гривен в год на банковские комиссии.

Министр отметил, что данным решением правительство не лишило банки дохода, так как для банковских учреждений работа с наличными и с комиссией является также убыточной.


При этом, согласно сообщению пресс-службы Кабмина, на внеочередном заседании в воскресенье правительство обязало органы госвласти осуществлять выплаты на командировки сотрудникам в безналичной форме.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Ранее в СМИ сообщили, что "Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака". 

Кроме того, пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".

Больше новостей о: Кабмин Безналичный расчет Госслужащие Дмитрий Дубилет зарплата чиновников

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