Між Польщею і США встановили безвізовий режим

З понеділка, 11 листопада, Польща приєдналася до американської програмі безвізових поїздок, передає польське агентство PAP.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в Сполучені Штати з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Про рішення включити Польщу в відповідну програму раніше оголосив виконуючий обов'язки голови Агентства національної безпеки США Кевін МакАлинан. Рішення набуло чинності з дня незалежності Польщі 11 листопада - поляки тепер можуть їздити до США без віз з метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів.

Для подорожі, однак, потрібні реєстрація і отримання згоди на подорож через електронну систему авторизації, біометричний паспорт, дійсний ще не менше 90 днів, зворотний квиток або квиток на подальшу подорож з датою виїзду з США.

Реєстрація в системі ESTA коштує 14 доларів і значно дешевше візи за 160 доларів. Скоротиться час прийняття рішення – в середньому воно буде займати близько 20 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, 8 листопада Україна оновила безвізову угоду з Монголією і домовилася про безвіз з ще однією країною на Карибському морі.

Також Зеленський закликав Японію ввести безвиз напередодні Олімпіади-2020.