Украина договорилась о безвизе с еще одной страной на Карибском море

Межправительственное соглашение об отмене визовых требований между Украиной и Доминикой вступает в силу 13 ноября.

Об этом сообщил государственный секретарь Министрества иностранных дел (МИД) Андрей Заяц в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также соглашением предусмотрены бесплатные долгосрочные визы для пребывания более 90 дней.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Украина и Эквадор подписали соглашение об отмене визового режима, тем самым сделав Эквадор двадцать первой страной Латинской Америки, которая открыла двери для украинцев. Также в сентябре на сессии в ООН Колумбия договорились о взаимной отмене визовых требований с Украиной.

Напомним, Зеленский во время визита в Японию призвал их власть ввести безвиз для украинцев накануне Олимпиады-2020.