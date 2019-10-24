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24 октября 2019, четверг, 17:44 306
Внешняя политика 2019-10-24T19:29:41+03:00
Українські Новини
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной на Карибском море

Украина договорилась о безвизе с еще одной страной на Карибском море

МИД, Безвизовый режим, Карибское море, Доминика
Доминика. Фото: freepic
Доминика. Фото: freepic

Межправительственное соглашение об отмене визовых требований между Украиной и Доминикой вступает в силу 13 ноября.

Об этом сообщил государственный секретарь Министрества иностранных дел (МИД) Андрей Заяц в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также соглашением предусмотрены бесплатные долгосрочные визы для пребывания более 90 дней.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Украина и Эквадор подписали соглашение об отмене визового режима, тем самым сделав Эквадор двадцать первой страной Латинской Америки, которая открыла двери для украинцев. Также в сентябре на сессии в ООН Колумбия договорились о взаимной отмене визовых требований  с Украиной.

Напомним, Зеленский во время визита в Японию призвал их власть ввести безвиз для украинцев накануне Олимпиады-2020. 

Больше новостей о: МИД Безвизовый режим Карибское море Доминика

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