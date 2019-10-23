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23 октября 2019, среда, 12:30 25
Внешняя политика 2019-10-23T12:31:38+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал Японию ввести безвиз накануне Олимпиады-2020

Зеленский призвал Японию ввести безвиз накануне Олимпиады-2020

Япония, Безвизовый режим, Владимир Зеленский, Олимпиада-2020, Парламент Японии
Зеленский и Акико Санто. Фото: Офис Президента
Зеленский и Акико Санто. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством парламента Японии, в ходе которой обсудил вопрос увеличения японских компаний в Украине и призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне Олимпийских игр-2020.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осимой и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто", - сказано в нем.

Стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.

"Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти", - говорится в сообщении.

Спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов, и выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио.

"Владимир Зеленский в свою очередь призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 21-24 октября Зеленский пребывает с рабочим визитом в Японии.

22 октября Зеленский и его жена Елена приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Кроме того, Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером

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