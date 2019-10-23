Зеленский призвал Японию ввести безвиз накануне Олимпиады-2020

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством парламента Японии, в ходе которой обсудил вопрос увеличения японских компаний в Украине и призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне Олимпийских игр-2020.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини."Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осимой и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто", - сказано в нем.Стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину."Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти", - говорится в сообщении.Спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов, и выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио."Владимир Зеленский в свою очередь призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований", - сказано в сообщении.Как сообщали Українськi Новини, 21-24 октября Зеленский пребывает с рабочим визитом в Японии.22 октября Зеленский и его жена Елена приняли участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.Кроме того, Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером.