підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 10:12 23
Події 2019-11-11T10:35:41+02:00
Українські Новини
У Києві через негоду зупинилися трамваї

У Києві через негоду зупинилися трамваї

Трамвай, зупинка руху
Київський трамвай. Фото: thekievtimes.ua
Київський трамвай. Фото: thekievtimes.ua

У Києві через скупчення води затримується рух трамваїв №15 і №18. Мова йде про ділянку дороги на вулицях Дмитрівська - Полтавська в напрямку Старовокзальної. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

"Затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська - Полтавська в напр. Старовокзальної через скупчення води. На місце викликана відповідальна служба міста", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після того як синоптики попереджали, що варто чекати тепла, прогноз погоди на середину листопада не сильно змінився, за винятком додавання туманів та опадів у вигляді дощу.

Далі аномальне тепло змінять морози до -11 і заметілі: синоптики змінили прогноз погоди на листопад.

Також у Києві на Чернігівської "лоб в лоб" зіткнулися два трамваї є постраждалі

Раніше в Києві з рейок зійшли два трамвая в різних кінцях міста

Більше новин про: Трамвай зупинка руху

Архів
Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні 12:09
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія 11:43
ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко 11:36
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини 11:04
більше новин
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank 10:19
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова 09:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok