У Києві через негоду зупинилися трамваї

У Києві через скупчення води затримується рух трамваїв №15 і №18. Мова йде про ділянку дороги на вулицях Дмитрівська - Полтавська в напрямку Старовокзальної. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

"Затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська - Полтавська в напр. Старовокзальної через скупчення води. На місце викликана відповідальна служба міста", - сказано в повідомленні.

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