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11 листопада 2019, понеділок, 10:02 12
Економіка 2019-11-11T12:15:03+02:00
Українські Новини
Акції МХП припинили падіння і виросли на 2 центи за минулий тиждень

Акції МХП припинили падіння і виросли на 2 центи за минулий тиждень

МХП, Юрій Косюк, котирування на біржі, акції компаній, біржові показники

З 4 по 7 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі підвищилися на 0,2%, або на 0,02 долара, до 8,56 долара після 2-тижневого падіння.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 4 по 6 листопада котирування піднялися з 8,54 долара до 8,62 долара, а потім незначно знизилися 7 листопада до 8,56 долара.

Обсяг торгів останньої угоди становив 8,56 долара.

В цілому операції не здійснювалися лише у п'ятницю - 8 листопада.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 17,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 28 жовтня по 1 листопада котирування акцій МХП знизилися на 0,7%, або на 0,06 долара, до 8,46 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

В той же час МХП зацікавлений у купівлі землі.

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