МХП заинтересован в покупке земли

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) заинтересована в покупке земли после отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.\r\n"Будем ли мы тем игроком, который будет покупать землю? Скорее да. Будем смотреть на цены", - сказала она.\r\nПри этом Капелюшная заявила, что не ожидает начального большого спроса на продажу своих участков селянами.\r\nВ целом МХП приветствует открытие рынка земли и считает такой шаг необходимым для развития отрасли.\r\nПо словам Капелюшной, на данный момент 25% EBITDA (прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации) приходится на направление сельского хозяйства.\r\nКроме того, финдиректор отметила, что компания находится на этапе продажи Снятинской птицефабрики и остатков произведенной на ней продукции.\r\n"Ее вклад в нашу EBITDA менее 1%, поэтому ожидать от этой фабрики значительной стоимости не приходится", - прокомментировала она вопрос о рыночной стоимости фабрики.\r\nКак сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.\r\nВ июле МХП заявил о прекращении производства фуа-гра и гусиного мяса к сентябрю 2019 года, а также о решении продать Снятинскую птицефабрику.