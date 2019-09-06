МХП заинтересован в покупке земли

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) заинтересована в покупке земли после отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом Українським Новинам сообщила финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.

"Будем ли мы тем игроком, который будет покупать землю? Скорее да. Будем смотреть на цены", - сказала она.

При этом Капелюшная заявила, что не ожидает начального большого спроса на продажу своих участков селянами.

В целом МХП приветствует открытие рынка земли и считает такой шаг необходимым для развития отрасли.

По словам Капелюшной, на данный момент 25% EBITDA (прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации) приходится на направление сельского хозяйства.

Кроме того, финдиректор отметила, что компания находится на этапе продажи Снятинской птицефабрики и остатков произведенной на ней продукции.

"Ее вклад в нашу EBITDA менее 1%, поэтому ожидать от этой фабрики значительной стоимости не приходится", - прокомментировала она вопрос о рыночной стоимости фабрики.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочный срок запуска рынка земли - лето 2020 года.

В июле МХП заявил о прекращении производства фуа-гра и гусиного мяса к сентябрю 2019 года, а также о решении продать Снятинскую птицефабрику.