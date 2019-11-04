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04 ноября 2019, понедельник, 16:58 27
Экономика 2019-11-04T16:58:26+02:00
Українські Новини
Акции МХП снова падают 2-ю неделю подряд

Акции МХП снова падают 2-ю неделю подряд

Юрий Косюк, биржевые показатели, котировки на бирже, МХП, Акции компаний

С 28 октября по 1 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 0,7%, или на 0,06 доллара, до 8,46 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, за указанный период наблюдалось постепенное падение котировок с 8,52 доллара до 8,46 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 761,4 доллара.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 18,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8%.

В то же время АМКУ проводит расследование относительно возможного монопольного положения компании.

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