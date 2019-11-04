Акции МХП снова падают 2-ю неделю подряд

С 28 октября по 1 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 0,7%, или на 0,06 доллара, до 8,46 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, за указанный период наблюдалось постепенное падение котировок с 8,52 доллара до 8,46 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 761,4 доллара.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 18,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8%.

В то же время АМКУ проводит расследование относительно возможного монопольного положения компании.