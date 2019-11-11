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11 листопада 2019, понеділок, 09:08 111
Події 2019-11-11T11:15:45+02:00
Українські Новини
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова

На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова

Смерть, Адвокат, Денис Вороненков, вбивство, Полювання
Денис Вороненков. 24smi.org
Денис Вороненков. 24smi.org

Адвоката Олександра Лося, підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова, Святослав Пархоменка вбито на полюванні в Житомирській області.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив адвокат інших підозрюваних у справі Вороненкова Владислав Добош, передають Українські Новини.

"На жаль, інформацію про загибель Святослава Пархоменка мені підтвердили в Коростишівському райвідділі поліції", - написав він.

З його слів, смерть нібито пов'язана з конфліктом на полюванні.

"Досить дивна ситуація, знаючи Святослава. І звичайно полювання - досить зручна ситуація", - вважає Добош.

Разом із тим, за даними поліції Житомирської області, 10 листопада в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. В результаті смертельне вогнепальне поранення отримав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одну людину з тяжким пораненням ушпиталено.

"Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю. В результаті смертельну травму отримав 41-річний киянин. Також ще одну людину, 52-річного жителя Київської області, було ушпиталено з тяжким вогнепальним пораненням", - сказано в повідомленні поліції.

Інших учасників конфлікту доправлено до поліції для встановлення всіх причин і обставин події. Всі вони мешканці Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Харківській області в ході перестрілки загинула свідок у справі Вороненкова. Також суд скасував підозру у справі Вороненкова російському кримінальному авторитету Тюріну.

Тим часом свідків по справі Вороненкова допитають 4 грудня.

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