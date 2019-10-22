подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
22 октября 2019, вторник, 08:05 1273
Силовые структуры 2019-10-22T08:05:01+03:00
Українські Новини
Убийство депутата Вороненкова: суд отменил подозрение российскому криминальному авторитету Тюрину

Убийство депутата Вороненкова: суд отменил подозрение российскому криминальному авторитету Тюрину

Тюрин, Денис Вороненков, Мария Максакова, Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
Место убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова в в центре Киева Фото: Українське Фото
Место убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова в в центре Киева Фото: Українське Фото

Печерский районный суд Киева отменил подозрение российского уголовного авторитета Владимира Тюрина в заказе убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Защита Тюрина подала ходатайство в суд с просьбой отменить подозрение, заочно врученное украинской прокуратурой их клиенту 10 октября 2017 года.

По мнению защиты, составленное сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается Тюрин, в том числе, указания времени, места его совершения, других существенных обстоятельств для правовой квалификации уголовного преступления.

Розыскная карточка Тюрина на сайте МВДРозыскная карточка Тюрина на сайте МВД

Также в ходатайстве подчеркивается факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления о подозрении.

В начала октября текущего года суд частично удовлетворил ходатайство и отменил сообщение о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает российского криминального авторитета Тюрина в заказе убийства Вороненкова.

Тюрин является бывшим мужем вдовы Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой.

Подозреваемый был объявлен в розыск.

Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева.

Больше новостей о: Тюрин Денис Вороненков Мария Максакова Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Архив
Новости
В Киеве густой туман: водителей просят быть осторожнее 08:34
НАБУ допросило Гладковского 08:25
Зеленский принимает участие в церемонии интронизации императора Японии 08:10
Место убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова в в центре Киева Фото: Українське Фото
Убийство депутата Вороненкова: суд отменил подозрение российскому криминальному авторитету Тюрину 08:05
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
больше новостей
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
Картофель подешевел к середине осени: сколько стоит овощ на рынках 13:15
Сухогруз Ocean Freedom. Фото: Фейсбук/Андрей Клименко
В Черное море вошел сухогруз с катерами от США для ВМС Украины 12:50
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
больше новостей
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Если Гонтарева застрелится или повесится - это будет смешно, - Коломойский 17:54
Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА 19:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok