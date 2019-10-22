Убийство депутата Вороненкова: суд отменил подозрение российскому криминальному авторитету Тюрину

Место убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова в в центре Киева Фото: Українське Фото

Место убийства депутата Госдумы Дениса Вороненкова в в центре Киева Фото: Українське Фото

Печерский районный суд Киева отменил подозрение российского уголовного авторитета Владимира Тюрина в заказе убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Защита Тюрина подала ходатайство в суд с просьбой отменить подозрение, заочно врученное украинской прокуратурой их клиенту 10 октября 2017 года.

По мнению защиты, составленное сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревается Тюрин, в том числе, указания времени, места его совершения, других существенных обстоятельств для правовой квалификации уголовного преступления.

Розыскная карточка Тюрина на сайте МВД

Также в ходатайстве подчеркивается факт нарушения процессуального порядка вручения уведомления о подозрении.

В начала октября текущего года суд частично удовлетворил ходатайство и отменил сообщение о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает российского криминального авторитета Тюрина в заказе убийства Вороненкова.

Тюрин является бывшим мужем вдовы Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой.

Подозреваемый был объявлен в розыск.

Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева.